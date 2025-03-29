"Ця краса варта того, щоб за неї стояти": "Азов" зачарував неймовірними кадрами з дронів

Бригада "Азов" опублікувала десятки світлин, зафіксованих безпілотниками. На них, зокрема, можна побачити Серебрянське лісництво і Нью-Йорк з висоти пташиного польоту.

Воїни поділилися підбіркою кадрів з бортів роти безпілотних систем другого батальйону 12 бригади "Азов". Світлини зроблені у період 2024 – 2025 років, передає 24 Канал.

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Дрони на мить стали очима романтика

На сторінці в Instagram під чарівними світлинами військові залишили чуттєвий допис. У ньому вони мріють про те, аби дрони здіймалися у повітря не для бою, а щоб фіксувати красу рідної України.

Наші дрони — це меч, що розтинає темряву. Вони несуть вогонь туди, де чатує зло. Але є моменти, коли вони мають іншу місію — бути очима романтика, споглядати землю не крізь приціл, а крізь подих вітру та лінію горизонту,

– йдеться у повідомленні "Азову".

У небі над Україною, охопленою боями / Фото "Азов"

Ми воїни. Ми мандрівники неба. Ми ті, хто бореться не тільки за землю, а й за право бачити її такою, якою вона є – без війни, без болю, без вогню.

Ми хочемо, щоб дрон здіймався не для бою, а просто так. Щоб з висоти можна було побачити не лінію фронту, а лінію горизонту,

– діляться почуттями військові.

"Краса, за яку варто стояти" / Фото "Азов"

Допис захисників завершується підсумком про те, що краса зображена на фото "варта того, щоб за неї стояти".