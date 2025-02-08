Як "Азов" навчає цивільних та навіщо ділиться досвідом, здобутим у боях на фронті

Російсько-українська війна триває майже 11 років, а повномасштабне вторгнення – майже 3. За цей час змінилася війна, умови й тактики. І бійці 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" діляться цим досвідом з цивільними, зокрема, для того, щоб за умови служби в армії вони вже мали багаж потрібних знань.

Доброю традицією для бригади "Азов" стало проведення лекцій та практичних занять для цивільних в різних містах України. 24 Канал відвідав одне з таких занять, що проходило у Львові. Як відбуваються такі події, хто може долучитися і яку мету ставить перед собою "Азов" такими заняттями – розповідаємо у матеріалі.

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Не кожен може потрапити на заняття

Бригада "Азов" відома як своїми звитягами, так і своїми підходами до важкого навчання і залучення бійців. Азовці не тягнуть потенційних військових силою до своїх лав, а щоб стати частиною бригади – одного тільки бажання замало.

Десь так само працює й зі заняттями, які проводить бригада. Не кожен охочий може потрапити на них, адже з огляду і на безпекову ситуацію, і на певні організаційні моменти – кількість учасників завжди обмежена.



Навчання, які проводив "Азов" у Львові / Фото 24 Каналу

Наприклад, у занятті на тему радіоелектронної боротьби та застосування безпілотників пощастило взяти участь лише трохи більше ніж сотні людей – форма для реєстрації була закрита дуже швидко. Своїм досвідом та навичками, а також історіями з передової ділилися бійці 6-го батальйону "Азову".

Керівник львівського рекрутингового центру "Азову" Андрій "Синевир" Лазорко зазначає, що подібні заходи намагаються проводити щотижня. Організація відбувається відповідно до запитів батальйонів. Наприклад, 6-й батальйон планує збільшувати кількість екіпажів ударних БпЛА, тож проводять відповідні заходи, де людей ознайомлюють з нюансами роботи. Проте мета полягає не лише у залученні людей до бригади, але також у тому, аби бійці передали здобутий досвід іншим, адже ми живемо у країні, яка воює, і цей досвід є цінним.

У нас не тільки мета залучити людей в бригаду. Ми хочемо познайомити цивільних людей з військовою справою. І не важливо, чи будуть вони служити, чи не будуть. Вони мають розбиратись, знати, як діяти у випадку якоїсь ситуації, і мають це розуміти. А ще тут багато було присутніх віком 25+ років. Коли людям прийде повістка, і вони, приходячи на такі заходи, розуміють, з якими людьми будуть служити, дивляться на хлопців, які реально є в цьому підрозділі. І в час, коли вони отримують повістку, приходять в ТЦК, вони можуть сказати, що хочуть іти в "Азов". І з такими людьми ми так само працюємо,

– пояснює "Синевир".

Вранці в суботу, у вихідний день, на навчання від "Азову" прийшли близько сотні людей різного віку – хлопці, дівчата, чоловіки та жінки. Хтось уже для себе вирішив, що долучиться до армії, але шукає своє місце. Інші ж хочуть дізнатися про військову справу більше, бо підпадають під мобілізацію. Мотивація різна, але так чи інакше, усю авдиторію заповнили зацікавлені слухачі.

Безпілотники та РЕБи у бойових умовах

Навчали цивільних у Львові двоє бійців – "Архей", командир взводу РЕБ, та "Рішала" – командир взводу ударних БпЛА 6-го батальйону спеціального призначення "Азову". Обидва нещодавно повернулися з Торецького напрямку, де тривають запеклі бої.

"Архей" розповів учасникам навчання про те, як функціонує РЕБ, які є тонкощі його застосування, як працює ворожа радіоелектронна боротьба та інші важливі моменти, які стосуються цього напрямку. Боєць зауважив, що інформація про РЕБи зараз для цивільних важлива не лише у контексті перспективи майбутньої служби, але й для волонтерської діяльності. Річ у тім, що зараз багато волонтерів збирають кошти та закуповують РЕБи, то ж важливо знати, як обрати хороший та якісний пристрій, аби вберегти життя наших бійців.



"Архей" / Фото 24 Каналу

Про застосування ударних безпілотників у бойових умовах учасникам зустрічі розповів "Рішала", який долучився до війська на початку 2024 року і зараз ділиться своїм досвідом з іншими. Насамперед боєць розвінчав міфи про те, що нібито робота оператора БпЛА є безпечною у порівнянні з іншими військовими спеціальностями. Тому "Рішала" розповів, як бійці відпрацьовують по ворожих цілях і як роблять все можливе, аби самим не стати мішенню для ворога.

Цікаво ділитися досвідом, дати людям зрозуміти, як мінімум, правду, а не вигадки, як це буває в деяких випадках. Ми без якихось прикрас розказуємо просто, як іде все насправді. Ми в зоні бойових дій наражаємо себе на небезпеку, а люди сформували собі такий міф, що нібито БпЛА – це безпечно, бо працюють на відстані. Так не буває,

– наголошує "Рішала".

"Рішала" / Фото 24 Каналу

У перерві між блоками навчань біля кожного з лекторів було чимало зацікавлених людей, котрі розпитували деталі служби, котрі їх цікавлять. Хтось ділився своїми планами долучитися до армії, а інші розповідали, як проходить їхня підготовка, аби скласти іспит з фізичної підготовки в "Азові".

Добровольці (не)закінчилися

Учасники навчань багато розпитували бійців не лише про бойову роботу, але й про військовий шлях воїнів з 6-го батальйону: як вони долучилися до "Азову" та чому працюють саме на цьому напрямку, на що "Архей" та "Рішала" радо відповідали.

Опісля інтенсиву, який тривав понад 4 години, бійці відзначили, що кількість питань, які ставили присутні, – приємно вражає. А ще приємніше вражає кількість людей, які зараз на етапі вибору підрозділу та напрямку для служби. Багато з них – люди, молодші 25 років, які зараз офіційно під мобілізацію не підпадають, проте для себе вирішили долучитися до війська й активно до цього готуються.

Люди, які приходять сюди, роблять це не просто так. У когось стоїть питання вибору бригади: вибирають собі кращі варіанти і готуються до безпосередньої роботи,

– каже "Рішала".



Навчання від "Азову" у Львові / Фото 24 Каналу

"Азов" проводить різного роду навчання за участю бійців з батальйонів, котрі перебувають на відновленні. Бригада пропонує цивільним навчання не тільки щодо застосування дронів, але й, наприклад, з тактичної медицини – що корисно знати буквально кожному.

Анонси заходів від "Азову" шукайте у соціальних мережах бригади. Подібні навчання точно будуть цікавими навіть тим, хто зараз не розглядає для себе військову службу, – майбутнє спрогнозувати важко, але знання – сила.