"Азов" штурмує, захоплює і зачищає ворожі позиції під Кремінною: потужні кадри

Бійці "Азову" наразі беруть участь у штурмах ворожих позицій у напрямку Кремінної. Захисники показали, як захоплюють та зачищають позиції росіян, які прийшли окупувати нашу територію.

Внаслідок штурмів азовцям вдалося захопити російські позиції в лісах Кремінної. Окрім того, бійці завдали значних втрат ворогу та навіть взяли полонених окупантів.

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"Азов" вдало штурмував позиції ворога біля Кремінної

В 12 бригаді спеціального призначення "Азов" зазначили, що це відео – це документальні кадри усіх етапів роботи штурмових груп: від стройового огляду і приготувань, артпідготовки і початку операції до зачистки, спроб врятувати побратимів, прийняття складних рішень і просування попри щільний вогонь противника.

Лісиста місцевість є надскладною ділянкою фронту. Сплановане просування може у будь-яку мить обернутися непередбачуваним сценарієм. Від рішень командирів і рішучості бійців залежить успіх всього завдання,

– зазначили бійці.

Захисники наголосили, що штурмові групи, розвідка, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та управління – бригада як єдиний організм працює заради успіху піхоти у Серебрянському лісництві.

На кадрах азовці показали, як підбили російський танк, поранили одного росіянина, а також взяли окупанта в полон. Також бійці показали, як триває ближній бій в окопах між захисниками і загарбниками.

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