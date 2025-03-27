Воїни "Азову" взяли в полон 20 російських окупантів на Торецькому напрямку

Українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд окупантами. На Торецькому напрямку азовці взяли в полон 20 російських військовослужбовців.

Про це 27 березня повідомили у 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, передає 24 Канал. Іншим росіянам пощастило менше – вони досі лежать у полях і посадках після невдалих штурмів.

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Бійці "Азову" полонили 20 росіян

Українські військові оприлюднили дані полонених на Торецькому напрямку росіян. Наприкінці відео один з окупантів від імені побратимів заявляє про бажання повернутися додому в обмін на бійців "Азову".

Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими й бути обміняними на українських захисників,

– зазначили в 12-й бригаді.

"Азов" показав 20 полонених росіян: дивіться відео

Нагадаємо, 19 березня після майже 3 років ворожого полону в Україну повернулися 6 воїнів "Азову". У надважких умовах неволі досі залишаються ще 842 військових 12-ї бригади спецпризначення.