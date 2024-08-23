Ми з ним у найважчі миті, – в "Азові" показали промовисте відео до Дня Державного прапора

23 серпня Україна відзначає День Державного прапора. На честь свята бригада "Азов" записала відео.

10 років наші воїни захищають український прапор від того, аби бути спаплюженим під чоботами російських загарбників.

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У прапорі – ідея свободи

У дописі в соцмережі бійці "Азову" нагадали, що вони разом із прапором України перебувають у найважчі миті. "Під обстрілами, в наступі, в обороні. З ним рятуємо побратимів на полі бою і чекаємо з полону", – розповіли воїни.

"Азов" записали відео до Дня Державного прапора

Чим більше ми любимо його, тим більше ворог його ненавидить. Адже в ньому – наша ідея свободи. Свободи обирати для себе майбутнє. Це наш оберіг від темряви,

– йдеться у повідомленні "Азову".

До слова, до дня Державного прапора, партизани "Жовтої стрічки" прикрасили окупований Донецьк малюнками з графіті.