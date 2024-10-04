"Азов" відбили атаку та знищили бронетехніку та піхоту росіян біля Нью-Йорку

Під час наступальних дій біля селища Нью-Йорк у Донецькій області росіяни зазнали серйозних втрат бронетехніки та особового складу. Атаку відбивав "Азов" за підтримки суміжних підрозділів.

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України у взаємодії з іншими підрозділами знищили бронетехніку та піхоту окупантів біля Нью-Йорку. Про це свідчить відео, яке опублікувала пресслужба бригади.

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Агресор зазнає шалених втрат

Судячи з відео, оприлюдненого "Азовом", ворог зазнає тяжких втрат в особовому складі та техніці, однак не припиняє наступальних дій на позиції Сил оборони поблизу селища Нью-Йорк у Донецькій області.

Окупанти продовжують безперервно кидати свої сили на штурм позицій захисників на Торецькому напрямку,

– повідомляють у бригаді.

"Азов" завдає важких втрат в особовому складі та техніці окупантів: дивіться відео

Втім, всі ворожі атаки було успішно відбито завдяки спільній роботі піхоти, танків, артилерії та операторів ударних безпілотників. Допомогли й суміжні підрозділи.

Нагадаємо, у вересні "Азов" провели блискучу операцію, зумівши видати себе за розвідку ВДВ та вийти за позиції росіян. Оборонці взяли окупантів у полон.