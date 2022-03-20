"Азов" знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки Росії
20 березня 2022 , 13:29
Джерело:телеграм полку "Азов"
Українські бійці полку "Азов" ліквідували спецназівців Головного розвідувального управління. Вони належали до військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки Росії.
Наші військові жартують, що окупанти довше їхали до України, аніж воювали.
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Полк "Азов" знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки. Довше їхали, ніж воювали,
– написали на сторінці "Азову".
Додамо, що від початку збройної агресії Росії проти України наші захисники майстерно ліквідували понад 10 російських офіцерів. Серед них – шестеро генералів.
"Азов" знищив спецназ ГРУ Росії / Фото телеграм полку "Азов"
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