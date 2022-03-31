"Азов" знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя

Військовослужбовці з полку "Азов" заявили про знищення спецназу Головного розвідувального управління Генштабу Росії під Маріуполем.

Загалом 30 березня бійці "Азов" вбили щонайменше 64 солдатів з ворожої піхоти. Також окупанти втратили 3 танки.

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Боротьба за Маріуполь триває.

Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ,

– йдеться в повідомленні "Азов".

Чому Росія хоче захопити Маріуполь за будь-яку ціну

Раніше бійці "Азов" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, оскільки може стати основним тиловим пунктом постачання. Морські перевезення посідають перше місце у світі через відносну дешевизну та великий об'єм.

Наразі основним тиловим пунктом постачання південного угруповання противника є морський порт у Бердянську, але він перебуває в зоні ураження ЗСУ.

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