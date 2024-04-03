Картина яскравими фарбами: в Азові під Ростовом велика пожежа на складі

У російському Азові, що під Ростовом, почалася сильна пожежа. Там в яскравому полум'ї горить склад підприємства, що виробляє полімери.

Клуби диму видно з різних частин міста. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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В Азові під Ростовом яскраво палає пожежа на складі

В російських телеграм-каналах повідомили, що в середу, 3 квітня, в Азові, що під Ростовом, горить склад підприємства, що виробляє полімери.

Так, сильна пожежа палає на складі заводу "Алеко-Полімери". Відомо, що пожежники вже прибули на місце та гасять пожежу. Там зазначили, що наразі про саму пожежу інформації мало. Невідомо ні про причини загоряння, ні про постраждалих.

Пожежа на складі в Азові: дивіться відео

Крім цього, місцеві жителі кажуть, що чорні клуби диму видно у різних районах міста.

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З посиланням на МНС у ворожих телеграм-каналах повідомили, що в Азові спалахнули піддони на полімерному заводі. За їхніми даними, вогонь уже локалізували на площі 250 квадратних метрів. Також там зазначили, що в самому МНС уточнюють, що піддони спалахнули на відкритому майданчику, а не в будівлі заводу.

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