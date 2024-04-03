Картина яскравими фарбами: в Азові під Ростовом велика пожежа на складі
У російському Азові, що під Ростовом, почалася сильна пожежа. Там в яскравому полум'ї горить склад підприємства, що виробляє полімери.
Клуби диму видно з різних частин міста. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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В Азові під Ростовом яскраво палає пожежа на складі
В російських телеграм-каналах повідомили, що в середу, 3 квітня, в Азові, що під Ростовом, горить склад підприємства, що виробляє полімери.
Так, сильна пожежа палає на складі заводу "Алеко-Полімери". Відомо, що пожежники вже прибули на місце та гасять пожежу. Там зазначили, що наразі про саму пожежу інформації мало. Невідомо ні про причини загоряння, ні про постраждалих.
Пожежа на складі в Азові: дивіться відео
Крім цього, місцеві жителі кажуть, що чорні клуби диму видно у різних районах міста.
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З посиланням на МНС у ворожих телеграм-каналах повідомили, що в Азові спалахнули піддони на полімерному заводі. За їхніми даними, вогонь уже локалізували на площі 250 квадратних метрів. Також там зазначили, що в самому МНС уточнюють, що піддони спалахнули на відкритому майданчику, а не в будівлі заводу.
У Росії була масштабна пожежа на газопроводі: коротко
- Уночі 10 березня біля села Лихма спалахнула масштабна пожежа на газопроводі.
- Потужна пожежа сталася на ділянці газопроводу поблизу села Лихма Ханти-Мансійського автономного округу (Тюменська область).
- Яскравий спалах місцеві жителі побачили близько опівночі. Деякі місцеві жителі стверджують, що бачили пожежу за 60 кілометрів від місця подій.
- Зауважимо, що це вже не перша пожежа на газопроводі біля селища Лихма. 16 травня 2023 року стався схожий інцидент.