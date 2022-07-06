Назавжди разом: загиблих захисників Маріуполя поховають у Києві на спільному кладовищі

Понад 2000 українських героїв, які загинули під час оборони Маріуполя, поховають у Києві на спільному кладовищі. Їхні родичі розповіли, що не хочуть розлучати хлопців.

"Їх тіла зараз у моргах Києва та Київської області"

Керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова розповіла, що місце для поховання загиблих захисників Маріуполя обрали гідне – його буде видно з усіх сторін на пагорбах Дніпра. Це буде не просто Меморіал, це буде кладовище, де поховають понад 2000 українських героїв.

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Це будуть не тільки азовці. Ми планували, що це будуть саме захисники Маріуполя. Поки не хочу ще спекулювати цим питаннями, тому що ми проробляємо останнє погодження з київською владою. Тому я думаю, що найближчий тиждень і ми будемо презентувати цей Меморіал,

– додала вона.

Наразі розглядається територія землі, яка може вмістити від двох тисяч до 2 300 місць для захоронень. За словами Толкачової, якщо вийде швидко збудувати його – то інші місцеві влади можуть надихнутися цією ідеєю та побудувати такі самі Меморіали. Адже є дуже багато батьків, які не готові ховати своїх близьких далеко від дому. Вони хочуть ховати їх на своїй рідній землі. Тому, частина хлопців буде похоронена на місцевих кладовищах.

Керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Було б непогано, якби це було якийсь уніфікований вигляд меморіалу, який би створили на кожному цвинтарі нашої держави для героїв-захисників. Хотілося б, звичайно, щоб їх було якнайменше. Але наразі той меморіал, який готується це, на жаль, вже для тих хлопців, про яких ми вже знаємо, що вони загинули і яких нам повертають з окупованих територій,

– сказала жінка.

Їх тіла наразі зараз перебувають у моргах Києва та Київської області. Вони зберігаються в рефрижераторах. Досі триває процедура розтинів, впізнання судово-медичної експертизи, збір ДНК.

Це дуже довгий процес через те, що одночасно прибуло відразу дуже багато тіл. Майже всі вони потребують саме ДНК-експертизи, щоб впізнати особу та порівняти з ДНК родичів, які подавали заяви про зникнення. Така процесуальна процедура. За словами Толкачової, спеціалістів в Україні, як і в усьому світі, які розуміються саме на складних випадках, – дуже мало.

"Їх тіла наразі зараз перебувають у моргах Києва та Київської області" / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

"Є дуже багато місць масових поховань, які ще не знайшли"

Ми будемо звертатися і вже зараз пробуємо налагодити зв'язки з Інститутом еволюційної біології Макса Планка, що у Німеччині щодо дослідження саме ДНК. Але домовитися – не саме складне. Це також має бути інтегроване в наше законодавство.

МВС України має погодити допуск іноземних спеціалістів для того, щоб все процесуально було правильно оформлено. Щоб потім не було ніяких складних ситуацій. Але це потрібно робити, тому що якщо ми залишимо зараз так, як є, то ці всі порівняльні аналізи можуть затягнутися на роки,

– зазначила вона.

Наразі ще не всіх загиблих воїнів вдалося забрати з окупованих територій. Є дуже багато місць масових поховань, які ще не знайшли.

Ми не знаємо, де наші хлопці, і це стосується не тільки Маріуполя та Азовсталі, а інших регіонів країни і так само навіть Київської області. І досі в моргах залишаються тіла неідентифікованих цивільних громадян, які загинули від російської агресії під час перших дня наступу на Київ та Київську область Тому це зараз у нас одне з першочергових направлень роботи,

– наголосила Толкачова.

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Ідея створити Меморіал пішла від рідних загиблих. Коли сім'ям повідомляли про загибель, їх близької людини, – вони розуміли, що, можливо, взагалі не зможуть побачити своїх хлопців. І що вони так і залишаться в Маріуполі. Наприклад, коли було пряме влучання важкої артилерії, то від людини просто нічого не залишається. Або якісь кістки, які просто неможливо знайти, привести та поховати.

І коли ми спілкувалися з родинами, – майже всі вони казали, що не хочуть розлучати хлопців та хочуть, щоб вони були поховані разом. Якщо, наприклад, вони були в одному екіпажі БТР, і він повністю згорів, то мами казали, що "якщо ви зможете дістати звідти наших хлопців, то, будь ласка, поховайте їх разом",

– розповіла вона.

"Майже всі вони казали, що не хочуть розлучати хлопців" / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

"Наступні покоління мають пам’ятати, якою ціною дісталася їх свобода"

Тоді виникла ідея зробити окремий саме Меморіал, а не братську могилу, щоб виконати побажання родин і поховати всіх разом. Потім один з бійців "Азову", який є архітектором зробив перші начерки проєкту.

Ми бачимо, що мер міста Києва та військова адміністрація розуміють, що це потрібно робити, що це правильно та необхідно. Адже пам’ять героїв повинна бути закарбована у нащадків. Щоб надалі у нас не виникало більше таких важких нападів ворога, щоб ми були захищені,

– сказала жінка.

Толкачова наголосила, що наступні покоління мають пам’ятати, якою ціною дісталася їх свобода. Щоб вони знали, що поруч ворог і треба боронити державу. Тому, Україна має бути згуртована, єдина та поважати свою національну гідність та героїв.

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