На "Азовсталі" день за рік: 20-річні хлопці схожі на дядьків за 30, – мати оборонця Маріуполя

Героїчний захист Маріуполя триває. Наші відважні воїни тримають оборону на "Азовсталі", яку ворог не перестає бомбардувати з усієї можливої зброї та атакувати наземними силами.

Ситуація на "Азовсталі" вкрай важка, але незламні оборонці Маріуполя не здаються. У повній блокаді, під постійними бомбардуваннями вони дають відсіч переважаючим силам ворога.

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На "Азовсталі" рік за два

Дружини та матері наших відважних воїнів, які продовжують писати історію подвигу в Маріуполі, дали пресконференцію у Туреччині. Вони розповіли про нелюдські умови, в яких перебувають наші бійці, та закликали світ зробити усе, щоб врятувати їхні життя.

Мати одного з бійців розповіла про умови, в яких перебувають захисники міста. Вона розповіла, що один зі знайомих воїнів схуднув на 20 кілограмів, ситуація з продовольством на "Азовсталі" критична.

Для них кожен день йде як рік. Мати одного з воїнів, побачивши його фото, сказала, що сину 24, а він виглядає далеко за 30,

– розповіла вона.

Ситуація на "Азовсталі" та в Маріуполі: останні новини

Дружини та матері героїчних захисників Маріуполя попросили Реджепа Ердогана допомоги у порятунку незламних воїнів. Вони повідомили, що ситуація критична, часу залишилося обмаль. Жінки покладають надію на Ердогана та Сі Цзіньпіня, що їм таки вдасться врятувати воїнів та вивезти їх у третю країну, де вони зможуть отримати медичний догляд та зачекати перемоги України.

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, участь у порятунку наших героїв з "Азовсталі" беруть усі світові лідери та найбільші міжнародні організації, процес не припиняється ні на секунду. Російський диктатор Володимир Путін особисто не дає згоди на їх екстракцію та наказує продовжувати бомбардування та штурм підприємства.

Раніше наші бійці повідомляли, що ситуація дуже важка, в них практично не залишлося провізії, поранені не мають належної допомоги. Лунали слова, що вони готуються до останнього бою з російськими окупантами.

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