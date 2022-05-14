На "Азовсталі" вже триває не війна, а відбуваються вбивства, – дружина захисника Маріуполя

На заводі "Азовсталь" щодня відбуваються цинічні обстріли та вбивства поранених людей, які попри виснаження та біль продовжують відстоювати Маріуполь.

Про це під час брифінгу від медіацентру "Україна", який відбувся 14 травня, розповіла дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька. 24 канал зібрав найважливіше із її звернення до світової спільноти.

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Росіяни обстрілюють важкопоранених азовців

За словами Наталії Зарицької сьогодні в стінах "Азовсталі" перебувають соні поранених бійців без кінцівок. У них немає необхідних ліків для знеболення. При цьому, бомбардуючи завод, російські окупанти завдають усе нових травм.

Нові бомбардування завдають нових ран вже пораненим бійцям. Вони виснажені та перебувають просто за межею життя. Ми хочемо, аби їх врятували,

– говорить дружина бійця.

Вона наголошує, що здатися в полон для них – теж не варіант.

Ми маємо прецеденти, коли бійців брали в полон, а потім – страчували. Для них полон означає смерть,

– розповідає Зарицька.

Єдиним варіантом порятунку цих знесилених воїнів може стати процедура екстракції, тобто виведення особового складу з Маріуполя в район, який контролюють дружні сили чи партнери України.

На сайті Change.org створили петицію із закликом врятувати усіх, хто перебуває на території "Азовсталі". Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.

Активісти вимагають провести невідкладну процедуру екстракції. Це означає евакуацію всіх цивільних, поранених та військовослужбовців, а також вивезення тіл українців із заблокованого Маріуполя. Вона передбачає:

забезпечити термінове припинення вогню з гарантіями з обох сторін у Маріуполі;

організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військовослужбовців на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника. Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, контрольовану українським урядом, або до третьої держави-посередника.

Евакуація бійців з "Азовсталі": останні новини

Зараз українська сторона веде перемовини з російськими окупантами про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі. Цю інформацію підтвердила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН закликав продовжити евакуаційну операцію з Маріуполя та, зокрема "Азовсталі". За його словами, людей треба доставити у безпечне місце, де їхнє право на життя буде гарантовано.

Ірина Верещук повідомила, що наразі стартував новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи евакуації важкопоранених осіб із Маріуполя. Представники Червоного Хреста 13 травня провели зустріч із росіянами. За словами міністерки, посередницею у поточному раунді перемовин виступила Туреччина.

Заклик врятувати захисників "Азовсталі" також оприлюднили експрезиденти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Вони звернулися до держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Китаю, Туреччини, а також ООН.​

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