Це найбільша мотивація, – в "Азові" відреагували на повернення бійців бригади з полону

Україні вдалося повернутися 49 українців з полону під час обміну 13 вересня. Зокрема, серед них вперше за довгий час були бійці "Азову".

В бригаді розповіли, що на Батьківщину повернулися 4 побратими і 11 посестер. Вони провели в полоні понад два роки.

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Що відомо про обмін бійців "Азову"

Ми дякуємо Президенту України, СБУ, МВС, ГУР та всім, хто доклав зусиль для того, щоб азовці повернулися додому,

– мовиться в повідомлені бригади.

Там також зазначили, що для усіх бійців бригади, які тримають лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів та посестер з неволі – найбільша мотивація.

Водночас на сьогодні понад 900 бійців "Азову" продовжують перебувати у російському полоні.

"Ми боротимемось за кожного з них, пам'ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю. В подальшому ми сподіваємося на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців 12-ої бригади "Азов". Віримо, що у наступних обмінах будемо і надалі бачити наших побратимів та посестер", – наголосили військові.