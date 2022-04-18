Азовці проводять контратаку у Маріуполі, попри більші сили окупантів

Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на те, що сили ворога переважають, бійці полку "Азов" проводять контратаку.

Бійці опублікували відео, на якому видно, як вони йдуть в наступ та змушують російських окупантів ховатися.

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Так, кілька "Азовців" змушують переховуватись десяток росіян.

Попри це, Маріуполю досі потрібна допомога. Навколо міста росіяни розгорнули 4 "фільтраційні" табори та продовжують депортувати українців на непідконтрольні нашій державі території та в Росію.

Зокрема, до окупованого Донецька депортували лікарів, тому в місті немає медиків. Окрім того, що в місті немає води, їжі, опалення, світла, то тепер немає можливості отримати навіть консультацію, не кажучи вже про якісну медичну допомогу.

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