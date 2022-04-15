Азовці знищили техніку росіян і захопили трофейний міномет

Бійці тероборони Дніпра "Азов" продовжують відбивати ворожі атаки та перетворювати в брухт транспорт на якому приїхали російські загарбники.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів лідер "Азовського Руху" Андрій Білецький. Він зазначив, що сьогодні, 15 квітня, теробороні вдалося знищити три одиниці російської техніки.

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Однією із найважливіших "демілітаризованих" одиниць техніки тероборона назвала міномет.

Робота бійців ТрО "Азов" Дніпро: знищена техніка росіян і трофейний міномет,

– написав Білецький.

Днями бійці Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони знищили окупантів з Дагестану, захопивши деякі документи ворожого війська. До того ж в ході бою було ліквідовано російський танк.



Азовці знищили техніку росіян / Фото ТрО "Азов" Дніпро



Азовці знищили техніку росіян / Фото ТрО "Азов" Дніпро



Азовці знищили техніку росіян / Фото ТрО "Азов" Дніпро

Тим часом колеги тероборони Дніпра – Полк "Азов" мужньо захищає Маріуполь та знищує ворожу техніку російських загарбників.

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