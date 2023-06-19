У Росії понад 100 місць масових вбивств євреїв, – у "Бабиному Яру" різко відповіли Путіну

Путін поширює безглузду брехню про Голокост, і його слід класифікувати як заперечувача Голокосту. На цьому наполягають представники Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

На відміну від навмисної пропаганди Путіна, у "Бабиному Яру" прагнуть ретельного та неупередженого історичного дослідження Голокосту. Одним із таких досліджень стало встановлення імен вбивць у Бабиному Яру, інформує 24 Канал.

Увага Я пишаюся Зеленським, – головний рабин України "закрив рот" Путіну

Голова вченої ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", о. Патрік Дебуа встановив список зі 161 німця, причетного до розстрілу 33 771 єврея в Бабиному Яру. За його оцінками, було залучено понад 2000 німців, у тому числі сумнозвісного Пауля Блобеля.

О. Патрік Дебуа також проводив розслідування масових розстрілів у Росії, від Ленінградської області до Північної Осетії.

Ми закликаємо пана Путіна вивчати Голокост у його власній країні, Росії, де зафіксовано понад 100 місць масових вбивств євреїв,

– різко відповіли у "Бабиному Яру" на антиукраїнські заяви Путіна.

Наголошують, що спотворення Голокосту в політичних цілях є серйозним посяганням на гідність жертв. Путін звинувачує Україну, намагаючись приховати власні акти геноциду.

Голова наглядової ради"Бабиного Яру" Натан Щаранський від імені єврейського народу висловив повагу президенту Зеленському, який об'єднав усіх українців у жорстокій війні Росії проти України.

Фільм "звірства український поліцаїв" – нагромадження брехні

Олександр Круглов, старший науковий радник з історичних питань Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" також звернув увагу, що на петербурзькому економічному форумі з подачі Путіна також був показаний так званий документальний фільм про "звірства українських поліцаїв".

Він наголосив, що "навіть побіжний аналіз цього продукту російських пропагандистів дозволяє зробити висновок, що він являє собою нагромадження брехні та підтасовування фактів."

"Зокрема, українські поліцейські, тим більше Буковинський курінь, на основі якого навесні 1942 року було сформовано 115-й та 118-й шутцманшафтбатальйони, у розстрілах євреїв у Бабиному Яру восени 1941 участі не брали. Буковинський курінь прибув у Київ на початку листопада 1941 року, тобто після масових розстрілів", – пояснив Олександр Круглов.

Він додав, що наприкінці вересня 1941 року до Києва з Житомира німці привезли 300 колишніх військовополонених, з яких було сформовано українську допоміжну поліцію, проте жодної участі у розстрілах вона не брала.

Розстріли проводили ВИКЛЮЧНО німецькі поліцейські та есесівці – зондеркоманда СД 4а, рота військ СС особливого призначення, підрозділи 45-го та 303-го поліцейських батальйонів. Показаний на початку фільму уривок з художнього фільму про Бабин Яр є чистою вигадкою і спотворенням дійсних подій,

– наголосив дослідник.

У "Бабиному Яру" пояснюють, що мета росіян очевидна – психологічно вплинути на глядачів, сформувати або посилити у них негативне ставлення до України. Таку ж мету мають і інші включені у фільм уривки з німецької кінохроніки про переслідування євреїв місцевим населенням, які жодного відношення до України не мають. У цих уривках йдеться про події у країнах Балтії.

Що цьому передувало

У Санкт-Петербурзі відбувається так званий "економічний форум". Говорити про економіку Росії вже нема чого: на території країни-окупантки процвітає хіба що ритуальний бізнес.

На арену випустили Путіна (або одного з його двійників). "Бункерний дід" понив через контрнаступ ЗСУ й зброю, яку отримує Україна від країн-союзниць та озвучив декілька абсурдних фейків про війну.

Загалом показаний фільм про "звірства українських поліцаїв" має суто пропагандистський характер і покликаний виправдати агресію Росії проти України, злочини росіян на захопленій території України, налаштувати населення Росії і нечисленні закордонні делегації, які брали участь у форумі, проти України в цілому, та української влади особливо.