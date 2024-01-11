На Житомирщині бабуся і мати залишили дітей напризволяще: що вирішили соціальні служби

У Житомирі соціальні служби вилучили чотирьох дітей з родини, де мати залишила їх без нагляду. Ситуація викликала резонанс у громадськості.

Чотирирічну Олександру та її трьох братів вилучили з родини після того, як мати покинула їх пів року тому. Діти перебували з незнайомою жінкою в селі Селянщина, Черняхівської громади, яка не мала змоги їх утримувати.

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Соцслужби втрутилися: діти в лікарні

Інформацію про складну ситуацію з дітьми оприлюднив місцевий житель Олександр. Він звернув увагу на те, що діти потребують допомоги, адже перебувають без батьківського піклування та фінансової підтримки.

Їм треба родина або дитячий будинок, бо вони перебувають з незнайомою для них людиною, в якої немає фінансів, аби їх забезпечувати,

– зазначив Олександр.

Після звернення Олександра, 10 січня, дітей вилучили та доставили до Житомирської обласної дитячої лікарні. Там їх оглянули лікарі, які підтвердили, що на момент огляду загрози їхньому здоров'ю не було.

"Діти як діти, в належному стані, охайні... На цей час загрози життю та здоров’ю немає", – повідомила Нінель Передрій, лікарка обласної дитячої лікарні.

Ситуація з вилученням дітей викликала численні запитання у громадськості та ЗМІ. Журналісти намагалися отримати коментарі від відповідальних осіб.

За словами Ганни Лужко, начальниці служби у справах дітей, діти зараз влаштовані, а ситуацією займається поліція та прокуратура. Водночас в поліції заявили, що питання влаштування дітей не входить до їх компетенції.

До поліції звернення щодо розшуку матері чи інформації про загрозу життю і здоров'ю дітей не надходило. Влаштуванням дітей займається служба у справах дітей,

– сказала речниця Іванна Сілецька.

Контекст: що варто знати