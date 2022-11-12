Бабуся веде свій список мертвих окупантів: відео, яке підкорило мережу

Генштаб ЗСУ щодня публікує дані про втрати окупантів. Бабуся фіксує їх й веде свій список "двохсотих" ворогів.

Окупантам щодня завдають колосальних втрат. Квитки на концерт Кобзона "продаються" сотнями, повідомляє 24 канал.

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Тим часом українська бабуся уважно стежить за статистикою ліквідованих окупантів. Свіжі дані жінка щодня виписує. Жоден "двохсотий" окупант не може сховатися від пильного ока бабусі. Відео з підрахунком ворожих втрат опублікувала її онучка.

Українцям дуже сподобалося відео. Вони залишили бабусі багато теплих слів та побажань. Люди жартують, що тепер Україна має "чудову військову бухгалтерку".

Бабуся веде свій список "двохсотих" окупантів: дивіться відео

На Херсонщині бабуся поцупила у ворога набої

Станом на 12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 80 210 загарбників . Окрім того, ЗСУ мінуснули чимало ворожої техніки.

Українці щодня демонструють, що вони – незламний народ. Мережу зворушила історія бабусі з Херсонщини. Вона принесла українським захисникам чимало набоїв, які, вочевидь, поцупила в окупантів.

Побачивши воїнів, жінка не стримала сліз радості. Вона попросила героїв "бити цих к******".

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