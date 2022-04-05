Бачив Ірпінь, Бучу, Гостомель, вони знищені, – російський військовий, який тепер воює за Україну

Російський військовий, який здався в полон та перейшов на бік України розповів, що бачив Ірпінь, Бучу, Гостомель. Він наголосив, що ці міста зруйновані війною, яку почала Росія.

Інфраструктура повністю зруйнована, міста майже стерті із землі, розповів на пресконференції військовий, який приєднався до легіону "Свобода Росії".

Читайте також Російський капітан вступив у легіон "Свобода Росії", що воює на боці України

Окупанти крали все з будинків

Росіянин згадав про мародерства своїх співвітчизників. Мирні жителі розповіли, як окупанти виносили все з їхніх домівок.

Люди залишались без речей, на які заробляли роками,

– додав військовий.

Він додав: усвідомивши, що це справжній геноцид, вирішив вступити до легіону "Свобода Росії", щоб побороти путінсько-фашистський режим у себе вдома.

Що таке "Свобода Росії"? Це легіон, який створили з полонених російських військових, які не хочуть воювати проти України. До нього долучилися і білоруси.

Може зацікавити – полонені росіяни дали пресконференцію українським ЗМІ: