Бачив його на пеньках у Януковича, – Данілов не розуміє, як Подоляк став голосом армії

Для того, щоб виграти війну, Україні потрібно важке озброєння. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк навіть називав конкретний перелік та кількість.

На такі заяви Подоляка відреагував секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, Подоляк не мав би коментувати ці речі.

До теми Помилки були, з ними будуть розбиратися, – Подоляк про просування росіян на Півдні

Подоляк на пеньках у Януковича

Радник керівника Офісу Президента казав, що Україні тільки для паритету на фронті треба 1000 гаубиць калібру 155 міліметрів, 300 реактивних систем залпового вогню та 500 танків.

Натомість Данілов не розуміє такі заяви Подоляка.

Він представник Генштабу? Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумію, з якого переляку він зараз є голосом армії,

– каже секретар РНБО.

Він переконаний, що такі речі має казати головнокомандувач Валерій Залужний. Також це в повноваженнях начальника Генштабу ЗСУ генерала Сергія Шаптали та міністра оборони.

Останні заяви Данілова

Секретар РНБО розповів про замахи на життя президента Володимира Зеленського. Адже всім відомо, що в росіян з перших днів нападу це було одною з основних цілей. Російські окупанти одним із головних завдань у війні з Україною вважають повалення державної влади, тому небезпека для президента нікуди не поділась. Вони намагались його вбити вже кілька разів. Усі замахи були скоєні наприкінці лютого та на початку березня, але, на щастя, безуспішно.

Також Данілов припускав, що відбувається у Росії. За його словами, там наразі загострилась боротьба за трон. І на це є досить логічні причини, пов'язані з проблемами у Володимира Путіна. В Росії посісти місце президента хоче що Дмитро Рогозін, що Дмитро Медведєв. Данілов упевнений, що цинічні заяви вони поширюють не просто так. Їм надзвичайно важливо бути у своїй риториці подібними до Путіна, адже саме його підтримує 80% населення Росії.

Порушив Данілов і не менш важливу тему про агентів Путіна. Розповів, де саме їх є найбліьше і як вони нам загрожують. Адже Росія засилає своїх агентів у всі країни Європи. Секретар РНБО переконував, що більшість європейських країн підтримують Україну у війні, яку проти неї розв'язала Росія. Тому Кремль засилає своїх агентів, які намагаються посіяти дезінформацію, щоб зруйнувати цю підтримку.

Вас може зацікавити інтерв'ю Данілова 24 каналу: дивіться відео