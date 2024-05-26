Найгарячіші напрямки на фронті – Покровський та Харківський, – Зеленський у зверненні

Президент України Володимир Зеленський ввечері 26 травня опублікував традиційне вечірнє звернення. У ньому він розповів деталі про поточну ситуацію на фронті.

Зокрема, український лідер розповів про деталі, які станом на цю хвилину відомі, про наслідки удару по ТЦ у Харкові. За його словами, на місці трагедії й досі триває розбір завалів.

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Світові лідери висловили співчуття через удар по ТЦ

Володимир Зеленський повідомив, що протягом усього дня в Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету, уражена будівля згоріла вщент. Наразі відомо про загибель 14 людей.

Він висловив співчуття всім рідним та близьким, які втратили когось внаслідок цинічного ворожого удару. За його словами, загальна кількість загиблих може бути більшою, адже після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих.

Водночас кількість поранених сягає понад 40, кожному з них надають необхідну допомогу. До робіт на місці цього російського теракту залучені, як і потрібно, всі необхідні служби – сотні людей працюють, серед них ДСНС, поліція, психологи, а також уся необхідна техніка.

Багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст,

– сказав президент.

Як зауважив президент, важливо, щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських окупантів "так, як били б по будь-яких інших терористах – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя".

Він стверджує, що Сили оборони бачать кожну точку концентрації російських військ, знають всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення.

"Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас у цьому. Будемо працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті", – додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Володимир Зеленський обговорив поточну ситуацію на фронті з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, станом на сьогодні найбільшим є Покровський напрямок у Донецькій області.

Водночас важким залишається Харківський напрямок, зокрема райони Вовчанська та Липців. Там ворог не полишає спроб атакувати. Однак ЗСУ роблять величезну справу та стримують російський тиск на полі бою.

За підсумками боїв цього тижня є за що відзначити воїнів нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за силу саме на Харківщині. І також відзначу воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 47-ї окремої механізованої бригади за бої на Покровському напрямку,

– сказав президент.

Володимир Зеленський висловив вдячність спеціальним підрозділам ГУР та прикордонникам. Воїни Державної прикордонної служби України з бригади "Гарт", Львівського та Чопського загонів захищають нашу державу в районі Вовчанська.

За його словами, особливо проявили себе солдат Олексій Фролов, старший солдат Ярослав Остапчук, молодший сержант Павло Гриб, сержант Ілля Троцюк, старший сержант Петро Габель.

Зокрема, український лідер виокремив героїзм спецпідрозділу ДОЗОР, прикордонників Житомирського та Сумського загонів, бригади "Помста", Чернігівський загін, воїни якого воюють на Донеччині, Курахівський напрямок.

"Особливої подяки заслуговують наші солдати Віталій Муха та Віталій Красько і штаб-сержант Андрій Вітченко. Молодці, хлопці! І сьогодні, у День Києва, я хочу подякувати всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто захистив нашу столицю, хто допомагав, додавав сил, волонтерив і, захистивши Київ, захистив усю нашу державу. Дякую вам! Слава Україні!", – додав Зеленський.