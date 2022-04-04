Багато з них йшли пішки, багато загинули у дорозі, – Зеленський про маріупольців

Російські загарбники продовжують блокувати Маріуполь. Мирні жителі можуть евакуюватися лише гуманітарними коридорами. Дехто з них йде пішки, а хтось навіть гине дорогою.

Президент Володимир Зеленський розповів, що з обстріляних окупантами міст вдалося евакуювати сотні тисяч людей. Водночас сотні тисяч мирних жителів – заблоковані, зокрема перебувають за ґратами.

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Багато маріупольці намагаються врятуватися пішки

За словами президента наразі на вулицях Маріуполя зараз дуже багато трупів. Серед військових і цивільних є багато поранених. Евакуація відбувається лише тоді, коли російські загарбники погоджуються на українську пропозицію відкрити коридор. Водночас коридорів для постачання їжі чи води просто немає в тих містах, які окуповані Росією.

Деякі з них (маріупольців – 24 канал) йдуть пішки десятки кілометрів. 120 кілометрів пішки – це просто неможливо. Багато з них йшли пішки. Багато з них загинули в дорозі,

– зазначив Зеленський.

Деяких маріупольців підбирали інші люди, аби вивезти їх із заблокованого міста. Президент наголосив, що українська сторона щодня просить окупантів дозволити хоча б відправити у Маріуполь транспорт.

"Стільки людей було розстріляно і вбито. Ми відправляли колони з журналістами та священниками. Ми думали, що вони не стрілятимуть в представників церкви, тому спочатку наші люди не боялися. Тоді все це було заблоковано, і в людей стріляли", – зауважив глава держави.

Зеленський підсумував, що, коли окупанти погоджуються відкрити коридор, місцеві жителі намагаються вирватися з Маріуполя з усіх сил. Однак ні їжі, ні води у місто привезти не можна, тому наразі там – гуманітарна катастрофа.

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