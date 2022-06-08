Багато сонця й дуже тепло: прогноз погоди в Україні на 9 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 9 червня, буде сонячною та спекотною. Почалося справжнє літо. Час для легкого вбрання і солодких полуниць.
Короткотривалі дощі прогнозують лише на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині та у тимчасово окупованому Криму. На всій іншій території України сяятиме сонце.
Зауважте Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки
Середня денна температура становитиме +27...+29 градусів. Найтепліше буде на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Там прогнозують до +30 градусів. Найпрохолодніше – у тимчасово окупованому Криму. За даними синоптиків, температура повітря прогріється до +23...+25 градусів.
В українській столиці буде сонячно й тепло. У Києві обіцяють +27...+29 градусів тепла.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко зауважила, що літо почалося так, як просили. В Україні буде багато сонця. На більшості територій країни опади – малоймовірні.
Винятки – Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі,
– заявила українська синоптикиня.
За даними Діденко, вітер буде південно-східний, помірний. Сильніші пориви прогнозують на Заході та Півдні. Синоптикиня зауважила, що юне літо підштовхує українців до спеки. Актуальними стають прості тканини й темні окуляри. Полуниці й черешні – далі з нами.
Окрім того, Діденко закликала українців брати з собою хоча б маленьку пляшечку води. Синоптикиня наголосила, що важливо не забувати: у цей час комусь можуть бути недоступними навіть такі звичні речі як-от чиста, вода, душ та свіжа полуниця.
Прогноз погоди у містах України 7 червня
- Ужгород – +26...+28;
- Львів – +27...+29;
- Івано-Франківськ – +27...+29;
- Тернопіль – +27...+29;
- Чернівці – +26...+28;
- Хмельницький – +27...+29;
- Луцьк – +27...+29;
- Рівне – +27...+29;
- Житомир – +27...+29;
- Вінниця – +27...+29;
- Одеса – +24...+26;
- Миколаїв – +27...+29;
- Херсон – +27...+29;
- Сімферополь – +23...+25;
- Кропивницький – +27...+29;
- Черкаси – +27...+29;
- Чернігів – +26...+28;
- Суми – +26...+28;
- Полтава – +27...+29;
- Дніпро – +28...+30;
- Запоріжжя – +28...+30;
- Донецьк – +27...+29;
- Луганськ – +27...+29;
- Харків – +27...+29;
- Київ – +27...+29.
Прогноз погоди в Україні на 8 червня / Карта Укргідрометцентр