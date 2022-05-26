Багато жертв і руйнувань: жахливі фото наслідків обстрілів Харкова російськими окупантами
Харківщина вже кілька днів поспіль потерпає від постійних обстрілів росіян. Унаслідок ворожого вогню за кілька останніх діб, на жаль, загинуло й було поранено багато цивільних.
Сьогодні, 26 травня, окупанти вкотре вгатили безпосередньо по обласному центру. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Шевченківський та Київський райони Харкова, а також район Павлового Поля. В останньому після обстрілів побувала кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Ексклюзивний фоторепортаж – далі.
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Жахливі наслідки обстрілів району Павлового Поля у Харкові
За попередніми даними від очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок ворожих ударів по трьох мирних районах обласного центру 26 травня загинули 7 мирних мешканців, ще 17 отримали поранення, зокрема 9-річна дитина.
Окупанти обстріляли Харківський район Павлове Поле / Фото Анни Черненко, 24 канал
Згодом у Національній поліції України повідомили, що серед постраждалих унаслідок обстрілу міста – ціла сім'я харків'ян. Батько та 5-місячний малюк загинули на місці, матір госпіталізували у тяжкому стані.
Наслідки ворожого обстрілу Харкова 26 травня / Фото Анна Черненко, 24 канал
Вибухова хвиля від ворожого удару була настільки сильною, що тіло дитини знайшли на даху під'їзду. Правоохоронці уточнили, що кількість загиблих за добу загалом зросла до 8 осіб.
Про потужність снарядів російських окупантів також свідчать світлини зламаних дерев – їх від удару просто масово повалило на землю.
Вибухова хвиля від ворожих ударів була дуже сильною / Фото Анни Черненко, 24 канал
До слова, днем раніше, 25 травня, росіяни також нещадно вдарили по місту Балаклія, що у Харківській області. Унаслідок обстрілу загинули двоє літніх людей, ще 10 осіб отримали поранення.
Жахливі наслідки обстрілів російськими окупантами району Павлового Поля у Харкові / Фото Анна Черненко, 24 канал
Нагадаємо, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців області без нагальної потреби не виходити на вулицю й обов'язково спускатись в укриття, якщо лунає сигнал повітряної тривоги. Виходити з бомбосховищ, поки не пролунає друга сирена, що сповіщає про відбій повітряної тривоги, дуже небезпечно!
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