Багато зусиль доклали, щоб гумвантаж доїхав, – ОП про допомогу Маріуполю

В Офісі Президента повідомили, що 12 березня зі Запоріжжя в Маріуполь вирушила колона з гуманітарним вантажем. Там наголосили, що доклали багато зусиль, аби ворог дозволив доставити допомогу.

Про те, що Україна робить чергову спробу доставити до Маріуполя гуманітарну допомогу, у мережі повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Із Запоріжжя до Маріуполя вирушила колона з гумвантажем

Маріуполь – багато зусиль докладено до того, щоб коридор сьогодні (12 березня – 24 канал) запрацював, і люди отримали допомогу,

– написав Тимошенко.

Він зазначив, у Запоріжжі вранці сформували колону з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священники. Станом на 10:10 колона вирушила в дорогу.

Нагадаємо, із Запоріжжя відправили 80 – 90 тонн продуктів та медикаментів. Для доставки організували 30 автобусів з водіями-добровольцями. Попередні спроби організувати до окупованого Маріуполя гуманітарні коридори завершувалися неуспішно – росіяни починали обстріли.

Колона з гумдопомогою вирушила до Маріуполя: дивіться відео