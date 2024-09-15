Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків: що говорять адвокати

Усі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років підлягають загальній мобілізації. Однак багатодітні батьки мають право на відстрочку.

Це питання регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тож, чоловіки, які мають на утримані трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку.

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Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків

У 2024 році зміни до положень, які гарантують відстрочку багатодітним батькам, не вносилися. Відтак, усі, хто виховує трьох і більше дітей, мають право на відстрочку і не підлягають мобілізації.

Варто пояснити, що багатодітною вважається така сім'я, яка перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей віком до 18 років. До цієї категорії також належать батько чи мати одинаки, які самостійно опікуються дітьми.

Мобілізувати багатодітних батьків можуть виключно за власним бажанням та рішенням військово-лікарської комісії.

Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська у коментарі "Фактам" пояснила, що відстрочку від мобілізації можуть отримати як багатодітний батько, так і мати.

Щоб отримати право на відстрочку, варто підтвердити свій статус багатодітної сім'ї. Для цього треба отримати відповідне посвідчення у структурних підрозділах з питань соціального захисту, виконавчих органів міських і селищних рад, ЦНАПів. Цей документ треба надати до ТЦК, адже він підтверджує право на відстрочку.

Однак, важливо враховувати, що відстрочка від мобілізації не поширюватиметься на багатодітних жінок та чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.