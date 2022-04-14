В багатьох містах гаряче, – в Міноборони відповіли, де зараз тривають бої

14 квітня 2022 , 19:59
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Загроза того, що ворог гатитиме ракетами по території всієї України – досі зберігається. Однак є декілька напрямків, у яких зараз найгарячіше.

Бої зараз переважно тривають на сході та півдні України. Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

До слова Зарано говорити, що активність війни спадає, – Маляр

На півдні та сході країни зараз ситуація складна. У багатьох містах сьогодні гаряче,
– зазначила Маляр. 

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Як зауважила заступниця очільника Міноборони, зараз найчастіше ворог завдає авіаударів у деяких областях, зокрема:

  • на Запоріжжі;
  • Харківщині;
  • Донеччині.

Вона додала, що ворог не завжди діє передбачувано з точки зору тактики ведення війни. У деяких ситуаціях агресор діє емоційно, зокрема, коли цілить по цивільній інфраструктурі.

В Міноборони відповіли, де зараз тривають бої: дивіться відео

 

Автор: Аліна Оліховська