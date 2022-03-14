Майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу: усі в укриття

Вночі, 14 березня, майже у всіх регіонах України пролунали сирени. Це означає, що людям необхідно знайти безпечне місце.

У цій ситуації важливо не панікувати, а виконувати усі інструкції, повідомляє 24 канал.

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Майже у всіх областях України – повітряна тривога

Жителям цих міст та регіонів варто сховатися в укриття. Крім того, потрібно допомогти друзям, рідним чи сусідам знайти безпечне місце. Усі обов'язково мають залишатися у сховищах до скасування тривоги. Йдеться про:

Київ,

Львів,

Вінницю,

Івано-Франківськ,

Запоріжжя,

Суми,

Харків,

Рівне,

Миколаїв,

Ужгород,

Одесу,

Ізмаїл,

Кропивницький.

А також про наступні області:

Полтавську,

Дніпропетровську,

Черкаську,

Чернівецьку,

Хмельницьку,

Закарпаття,

Рівненську,

Волинь,

Тернопільську,

Сумську,

Вінницьку,

Львівську,

Івано-Франківську,

Кіровоградську,

Буковину,

Миколаївську,

Харківську.

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Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади та залишайтесь в укриттях!