Майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу: усі в укриття
14 березня 2022 , 02:23Читать новость на русском
Вночі, 14 березня, майже у всіх регіонах України пролунали сирени. Це означає, що людям необхідно знайти безпечне місце.
У цій ситуації важливо не панікувати, а виконувати усі інструкції, повідомляє 24 канал.
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Майже у всіх областях України – повітряна тривога
Жителям цих міст та регіонів варто сховатися в укриття. Крім того, потрібно допомогти друзям, рідним чи сусідам знайти безпечне місце. Усі обов'язково мають залишатися у сховищах до скасування тривоги. Йдеться про:
- Київ,
- Львів,
- Вінницю,
- Івано-Франківськ,
- Запоріжжя,
- Суми,
- Харків,
- Рівне,
- Миколаїв,
- Ужгород,
- Одесу,
- Ізмаїл,
- Кропивницький.
А також про наступні області:
- Полтавську,
- Дніпропетровську,
- Черкаську,
- Чернівецьку,
- Хмельницьку,
- Закарпаття,
- Рівненську,
- Волинь,
- Тернопільську,
- Сумську,
- Вінницьку,
- Львівську,
- Івано-Франківську,
- Кіровоградську,
- Буковину,
- Миколаївську,
- Харківську.
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Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади та залишайтесь в укриттях!