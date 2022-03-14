Майже у всіх областях України оголосили повітряну тривогу: усі в укриття

14 березня 2022 , 02:23
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Вночі, 14 березня, майже у всіх регіонах України пролунали сирени. Це означає, що людям необхідно знайти безпечне місце.

У цій ситуації важливо не панікувати, а виконувати усі інструкції, повідомляє 24 канал.

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Майже у всіх областях України – повітряна тривога

Жителям цих міст та регіонів варто сховатися в укриття. Крім того, потрібно допомогти друзям, рідним чи сусідам знайти безпечне місце. Усі обов'язково мають залишатися у сховищах до скасування тривоги. Йдеться про:

  • Київ,
  • Львів,
  • Вінницю,
  • Івано-Франківськ,
  • Запоріжжя,
  • Суми,
  • Харків,
  • Рівне,
  • Миколаїв, 
  • Ужгород, 
  • Одесу,
  • Ізмаїл, 
  • Кропивницький.

А також про наступні області:

  • Полтавську,
  • Дніпропетровську,
  • Черкаську,
  • Чернівецьку,
  • Хмельницьку, 
  • Закарпаття, 
  • Рівненську, 
  • Волинь,
  • Тернопільську, 
  • Сумську, 
  • Вінницьку, 
  • Львівську, 
  • Івано-Франківську, 
  • Кіровоградську, 
  • Буковину, 
  • Миколаївську, 
  • Харківську.

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Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади та залишайтесь в укриттях!

Автор: Віта Свірневська