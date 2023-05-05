Масштабна тривога: ракети вже в повітряному просторі України

У частині областей України оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, можливий пуск стратегічною авіацією з Ту-95 ракет Х-101 з Каспійського напрямку.

Станом на 16:46 повітряну тривогу оголосили в Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги, повідомляє 24 Канал.

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Попередня тривога в Україні

Уночі 4 травня в Україні лунала повітряна тривога. Причиною цього став запуск ворогом безпілотників.

Тривога 4 травня лунала з 02:03 до 06:02.

Як стало відомо згодом, терористи випустили по Україні 24 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Наша протиповітряна оборона знищила 18 цих ударних БпЛА, а також розвідувальний безпілотник.



Влучання були в Одеській області. На щастя, ніхто не постраждав під час атаки окупантів.

Київська обласна військова адміністрація наголосила на ракетній небезпеці. Українців закликали перейти в укриття й перебувати там до закінчення повітряної тривоги.Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також закликав дослухатися до сигналів тривоги.У Полтавській ОВА закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й не нехтувати своєю безпекою. "Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ!" – повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.У мережі повідомляють, що ракети вже перебувають у повітряному просторі України – вони зайшли зі сходу країни.Радіо.Свобода заявило, що росіяни обстріляли ракетами Краматорськ. Також про вибухи повідомляють у Слов'янську. Ймовірно, у Донецькій області було влучання ракети типу Х-22.Тривога поширилася також на Чернігівську, Київську, Житомирську та Вінницьку області.Моніторингові групи повідомляють про можливі пуски ракет типу Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95. Окрім того, за попередньою інформацією, було здійснено також пуски Х-22 з Ту-22м3. Також повідомляють, що зараз у повітрі 4 борти Ту-22м3, які перейшли на бойові частоти, та 2 борти Ту-95мс.