У багатьох областях України лунають сирени. Всіх людей закликають негайно пройти в укриття.

Повідомлення про тривогу почали з'являтись у місцевих ОВА орієнтовно о 5:48 21 березня. Зокрема існує загроза атаки з неба зі сторони Росії.

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У багатьох областях України повітряна тривога

Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в укриття,

– закликали людей.

Загроза авіаудару існує у:

Києві;

Одесі;

Рівному та області;

Миколаєві;

Краматорську;

Луцьку та області;

Донецьку та області;

Тернополі та області.

До речі, виходити з укриття потрібно тільки після оголошення відбою повітряної тривоги.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео