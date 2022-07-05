Всеукраїнська повітряна тривога: всі негайно в укриття

У всіх областях України оголосили про сигнал повітряної тривоги. Людям варто негайно пройти в укриття.

Першими про тривогу оголосили на Одещині. Там сирени почали лунати орієнтовно о 02:51 5 липня.

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Тривоги по всій Україні

Сигнал повітряної тривоги оголосили у:

східних;

центральних;

південних;

та північних областях.

Варто зазначити, що орієнтовно о 03:11 сирени увімкнули на Хмельниччині, Львівщині, Волині, Буковині, Тернопільщині, Закарпатті та на Рівнинщині.

Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги! Перейдіть, будь ласка, до найближчого укриття! Ворог підступний – під загрозою будь-який об'єкт на території України! Пам'ятайте: руzzня – не люди!

– пригадали в телеграмі Оперативної інформації з питань Цивільного захисту.

Проте сирен немає на території Херсонської області та в Криму. Адже ці землі тимчасово окупувала Росія. Окрім того, на території Луганщини постійна тривога ще з 4 квітня і досі.

По всіх території країни людям варто перебувати в укриттях до відбою повітряних тривоги.

ЗСУ пояснили, чому сирени часто лунають по всій Україні

Збройні Сили України пояснили, чому повітряна тривога часто лунає по всій території країни.

Зокрема, речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що повітряна тривога вмикається на ділянці, яка вважається небезпечною і по якій може бути завдано удар.

Якщо злітають, скажімо, з території Росії чи Білорусі літаки Ту-22, які мають або бомби вільного падіння, або ті ж Х-22 із дальністю 600 кілометрів – тобто пів України, – то має вмикатись тривога на відстань відповідно до їхнього польоту. Навіть ще до запуску цих ракет,

– пояснив Ігнат.

Коротко про останні атаки на Україну

Російські окупанти вранці 4 липня атакували Харків. Вони змінили тактику, адже раніше постійно обстрілювали область пізно ввечері. Цього разу вдарили в місцеву школу та зруйнували її.

3 липня у Донецькі ОВА розповіли, що вороги обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч". Одна з ракет прилетіла у готельно-житловий комплекс. Дві інші ракети пошкодили частину дороги у житловому районі. На щастя, люди не постраждали.

Також росіяни накрили потужним вогнем Слов'янськ, що на Донеччині. Загинули щонайменше 6 людей. По місту росіяни вдарили касетними боєприпасами. Також багато людей отримали поранення.

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