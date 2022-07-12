По всій Україні понад годину тривала повітряна тривога

У всіх областях України місцева влада оголосила про повітряну тривогу. У цей час людям радили пройти в укриття цивільного захисту.

Сирени спочатку увімкнули у Миколаєві та Одесі – орієнтовно о 4 годині 12 липня. Згодом вони з різницею у декілька хвилин почались у всіх областях України.

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По всій Україні лунали сирени

Сирени увімкнули на:

Сході;

Півдні;

Півночі;

Центрі;

на Заході.



Тривоги оголосили на території всієї України

Загалом сирени увімкнули на території всієї України, крім Херсонщини та Криму. Адже цю частину України тимчасово окупувала Росія.

Ба більше, ще з 2 квітня триває постійна повітряна тривога на Луганщині.

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Коротко про останні тривоги в Україні

Вночі проти 11 липня під час повітряної тривоги про вибухи повідомили у Харкові, а потім у Миколєві.

Вранці 11 липня Одесу атакували російські ракети. Одну вдалось збити.

Окрім того, вибухи лунали 8 липня знову в Харкові.

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