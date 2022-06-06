У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу: одразу після звернення Зеленського

Російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Вночі 6 червня у багатьох областях Сходу та Центру України почали лунати сирени.

Ні в якому разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Адже внаслідок ворожих обстрілів від початку повномасштабної війни вже загинули багато мирних українців.

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В Україні лунали сирени

Через загрозу ворожого обстрілу близько 1:30 у багатьох містах почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Дніпропетровській області;

Харківській області;

Сумській області;

Чернігівській області;

Кіровоградській області;

Київській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Миколаївській області.

Окрім цього, повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили ще 4 квітня, тобто понад 2 місяці тому.

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги

Загроза ворожого обстрілу виникла практично відразу після публікації звернення президента Володимира Зеленськог о. Він записав його з потяга, адже 5 червня відвідував Запоріжжя, Соледар та Лисичанськ. Проте, цілком ймовірно, що російські окупанти не знають про те, що звернення – це не пряма трансляція. Тож розумові здібності загарбників, як і завжди, вказують лише на їхню жалюгідність.

Почувши сирени, необхідно одразу ж йти в укриття. Окрім цього, за можливості варто повідомити про повітряну тривогу своїх літніх чи маломобільних сусідів. Адже їм, ймовірно, знадобиться допомога, щоб дістатися до безпечного місця.

Якщо у вашому будинку чи поблизу немає укриття, у ДСНС радять скористатися "правилом двох стін". Для цього необхідно піти у кімнату всередині будинку чи квартири, у якій немає вікон, та перебувати ближче до опорної стіни.

В укриття рекомендують взяти документи та мобільний телефон, щоб слідкувати за сповіщеннями місцевих департаментів з питань цивільного захисту. Саме на їхніх телеграм-каналах оголошують про відбій повітряної тривоги. Зауважте, що сховище можна залишати лише після відбою, який оголошують тоді, коли загроза ворожого ракетного обстрілу повністю зникає.

Також під час повітряної тривоги важливо не поширювати адрес "прильотів" ворожих ракет, якщо такі трапляться. Водночас не варто публікувати жодних фото чи відео обстрілів, адже це лише корегує вогонь окупантів.

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Станом на 2:30 повітряну тривогу скасували в усіх областях, окрім Луганської та Миколаївської.