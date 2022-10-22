У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу

22 жовтня 2022 , 00:23
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Джерело:

"єМапа"

У ніч проти 22 жовтня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги, нагадує 24 канал. Це рятує життя.

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Де саме завили сирени

Станом на 01:40, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили у частині південних, центральних та східних регіонів. Зокрема на:

  • Луганщині (сигнал тривоги лунає з 4 квітня);
  • Харківщині;
  • Полтавщині;
  • Дніпропетровщині;
  • Черкащині;
  • Кіровоградщині;
  • Миколаївщині;
  • Херсонщині;
  • Одещині;
  • Вінниччині;
  • у Києві та на Київщині.
Оновлено: відбої по регіонах почалися приблизно о 4 ранку.


Де в Україні оголосили повітряну тривогу / Фото "єМапа"

Окупанти атакували центр Запоріжжя 

Російські загарбники 21 жовтня атакували центр Запоріжжя ракетами С-300. Ворог пошкодив житловий будинок та газогін. Також під вогонь потрапив один з транспортних вузлів, де були автомобілі. Деталі розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Якраз в автомобілі їхали поліцейські із завдання. Машина потрапила під наслідки вибуху. Цивільні, як правило, зупиняються, а поліцейські виконували свої обов'язки і їхали. Троє з них мають поранення середньої важкості,
– зазначив глава ОВА.

Наслідки обстрілів почали оперативно ліквідовувати. Постраждалим надали усю необхідну допомогу. 

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці оберігають країну від ворога на землі та у небі. Ворогу завдають колосальних втрат. Станом на 21 жовтня повідомили, що ліквідувати вдалося 66 750 окупантів. Окрім того, знищили:

  • танків – 2 573 (+6 одиниць),
  • бойових броньованих машин – 5 258 (+3 одиниці),
  • артилерійських систем – 1 648 (+2 одиниці),
  • РСЗВ – 372,
  • засоби ППО – 189,
  • літаків – 269,
  • гелікоптерів – 243,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 325 (+14 одиниць),
  • крилаті ракети – 329,
  • кораблі та катери – 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1 одиниця);
  • спеціальна техніка – 147.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що упродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетні, а також – 24 авіаційні удари.

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Автор: Альона Захарова