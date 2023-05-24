На Київщині та в більшості областях оголошували повітряну тривогу

Посеред дня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Спершу про загрозу попередили на Півдні, в Центрі та Сході країни, а потім і в інших областях.

Спершу повітряну тривогу оголосили у східних регіонах. Проте дуже швидко про загрозу попередили у більшості областях України, зокрема в Київській області.

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У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголосили у Донецькій та Дніпропетровській областях.У Херсонській та Запорізькій областях також оголосили повітряну тривогу.У прикордонних областях Харківської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу.Тривогу оголосили у Кіровоградській області, а після цього у Миколаївській, Черкаській та Вінницькій областях.Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не ігнорувати тривогу.Моніторингові групи повідомили про можливі пуски "Калібрів", але наголосимо, що це неофіційна інформація. У будь-якому випадку в укриття потрібно йти завжди, коли оголошують повітряну тривогу.У Нікополі та Марганці Дніпропетровської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу.Повітряну тривогу оголосили у Київській області та Житомирській областях. Через хвилину про тривогу сповістили у Хмельницькій області.В ОК "Південь" підтвердили, що годину тому на бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат "Адмірал Макаров", який може випустити до 8 "Калібрів". Спікер командування Владислав Назаров закликав бути уважними до сигналів повітряної тривоги й переходити в укриття, якщо вона оголошена.Майже у всіх областях оголосили про відбій загрози. Станом на зараз повітряна тривога оголошена лише у Луганській області, де вона триває вже понад рік, а також в тимчасово окупованому Криму.