У багатьох областях України була повітряна тривога: вибухи чули на Донеччині
Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. У багатьох областях ввечері 3 березня вкотре почали лунати сирени.
У жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, повідомляє 24 Канал. Адже росіяни часто свідомо б'ють саме по житлових кварталах задля терору мирних жителів.
Цікаво Воїн ЗСУ пірнув у затоплений окоп, щоб дістати боєприпаси: мережу облетіло надзвичайне відео
У багатьох областях лунали сирени
Через чергову загрозу російського обстрілу близько 18:30 в багатьох областях України почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Олександрійському районі Кіровоградської області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 333 дні;
- тимчасово окупованому росіянами Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто 82 дні.
Була загроза застосування ЗРК на Сході
У телеграм-каналі monitor повідомили, що станом на 18:43 була загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході. Варто пам'ятати що:
- ЗРК С-300 б'ють на відстань до 100 кілометрів по наземних цілях від точки запуску;
- ОТРК "Іскандер" – до 500 кілометрів від точки запуску.
Вже за кілька хвилин вибухи пролунали у Краматорському районі Донеччини. Однак наразі невідомо, чи це були "прильоти" чи робота ППО. Офіційної інформації щодо цього поки немає.Зверніть увагу! Приблизно о 19:00 загроза ворожих обстрілів зникла. Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганської області та Криму.