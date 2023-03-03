У багатьох областях України була повітряна тривога: вибухи чули на Донеччині

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. У багатьох областях ввечері 3 березня вкотре почали лунати сирени.

У жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, повідомляє 24 Канал. Адже росіяни часто свідомо б'ють саме по житлових кварталах задля терору мирних жителів.

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У багатьох областях лунали сирени

Через чергову загрозу російського обстрілу близько 18:30 в багатьох областях України почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Олександрійському районі Кіровоградської області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 333 дні;

тимчасово окупованому росіянами Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто 82 дні.

Була загроза застосування ЗРК на Сході

У Київській та Чернігівській областях швидко оголосили про відбій – о 18:46. Зокрема, про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Місцевих закликали слідкувати за наступними повідомленнями.

У телеграм-каналі monitor повідомили, що станом на 18:43 була загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході. Варто пам'ятати що:

ЗРК С-300 б'ють на відстань до 100 кілометрів по наземних цілях від точки запуску;

ОТРК "Іскандер" – до 500 кілометрів від точки запуску.

Вже за кілька хвилин вибухи пролунали у Краматорському районі Донеччини. Однак наразі невідомо, чи це були "прильоти" чи робота ППО. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Приблизно о 19:00 загроза ворожих обстрілів зникла. Повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганської області та Криму.