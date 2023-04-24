На Сході та Півдні України оголошували повітряну тривогу

У багатьох областях країни оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Уважними закликали бути жителів Сходу та Півдня.

Тривоги почали оголошувати 24 квітня близько 15:25, про відбій повідомили о 15:59. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Моніторингова група знову повідомила, що на Південному Сході загроза ЗРК С-300. Крім того, ворог підняв у небо Донеччини тактичну авіацію.

15:59 Відбій повітряної тривоги в усіх областях України. Загроза ракетного обстрілу минула. Повідомлень про атаку ворога – не було.

У Херсоні оголосили про відбій повітряної тривоги.

15:50 Повітряну тривогу оголошено на Сході та Півдні країни. Зокрема, у таких містах та областях:

Суми

Полтава

Харків

Черкаська область

Кропивницький

Херсон

Дніпро

Запоріжжя та Запорізька область

Донецьк

Луганськ та Луганська область

Автономна республіка Крим



Карта повітряних тривог станом на 15:50 / Скриншот єМапа

Моніторингова група Monitor попередила про загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК з Південного Сходу. Фіксували активність ЗРК С-300 (до 100 кілометрів по наземним цілям від точки запуску) та ОТРК "Іскандер" (до 500 кілометрів від точки запуску).

Зауважимо, що Повітряні сили України уже озброєні першою системою Patriot, яка є далекобійною та здатною досягати цілей на відстані до 150 кілометрів. Це дає можливість забезпечити захист українських кордонів. Крім того, цей комплекс може збивати балістичні цілі на відстані до 40 кілометрів. Варто зазначити, що це перший комплекс, здатний знищити "Іскандери".