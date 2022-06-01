У багатьох областях України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
У багатьох областях України станом на 15:58 1 червня лунає повітряна тривога. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом заборонено, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.
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Станом на 1 червня про небезпеку повідомляють жителям таких областей:
- Київської;
- Чернігівської;
- Черкаської;
- Кіровоградської;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Полтавської;
- Харківської;
- Сумської;
- Луганської.
Ворог випустив 6 ракет по Сумщині
Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – повідомив, що близько 13:30 російські окупанти здійснили ракетний удар з літака по території Шалигінської громади. За попередніми даними, ворог випустив 6 ракет.
Живицький повідомив, що дані про жертв та руйнування уточнюються.
Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет,
– заявив очільник ОВА.
У Миколаєві був артилерійський обстріл
Про артилерійський обстріл у Миколаєві близько 14:45 повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав людей бути максимально обережними та не перебувати біля вікон.
Близько 16:03 Сєнкевич оголосив про відбій загрози артобстрілу.
На Донеччині Росія завдала 15 ударів
Нацполіція повідомила, що упродовж доби 31 травня російські загарбники 15 разів вдарили по Донеччині. В епіцентрі вогню опинилися 10 населених пунктів. Мовиться про Авдіївку, Слов'янськ, Неліпівку, Ярове, Очеретине, Райгородок, Семенівку, Кам'янку, Ласточкине та Романівку.
За даними правоохоронців, є загиблі. Ворог пошкодив 17 цивільних об'єктів. Серед них:
- житлові будинки;
- господарські споруди;
- дитячий садок;
- кафе;
- адмінбудівля.
У поліції розповіли, що ворог гатив з:
- авіації;
- реактивних систем залпового вогню "Буратіно";
- артилерії;
- танків;
- стрілецької зброї.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Мовиться про порушення законів і звичаїв війни.
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