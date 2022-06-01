У багатьох областях України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

У багатьох областях України станом на 15:58 1 червня лунає повітряна тривога. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом заборонено, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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Станом на 1 червня про небезпеку повідомляють жителям таких областей:

Київської;

Чернігівської;

Черкаської;

Кіровоградської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Полтавської;

Харківської;

Сумської;

Луганської.

Ворог випустив 6 ракет по Сумщині

Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – повідомив, що близько 13:30 російські окупанти здійснили ракетний удар з літака по території Шалигінської громади. За попередніми даними, ворог випустив 6 ракет.

Живицький повідомив, що дані про жертв та руйнування уточнюються.

Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет,

– заявив очільник ОВА.

У Миколаєві був артилерійський обстріл

Попередня масова повітряна тривога в Україні лунала близько 13:40. Згодом ЗМІ повідомили про вибух в Одесі. Наразі офіційного підтвердження або спростування цієї інформації не було.

Про артилерійський обстріл у Миколаєві близько 14:45 повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав людей бути максимально обережними та не перебувати біля вікон.

Близько 16:03 Сєнкевич оголосив про відбій загрози артобстрілу.

На Донеччині Росія завдала 15 ударів

Нацполіція повідомила, що упродовж доби 31 травня російські загарбники 15 разів вдарили по Донеччині. В епіцентрі вогню опинилися 10 населених пунктів. Мовиться про Авдіївку, Слов'янськ, Неліпівку, Ярове, Очеретине, Райгородок, Семенівку, Кам'янку, Ласточкине та Романівку.

За даними правоохоронців, є загиблі. Ворог пошкодив 17 цивільних об'єктів. Серед них:

житлові будинки;

господарські споруди;

дитячий садок;

кафе;

адмінбудівля.

У поліції розповіли, що ворог гатив з:

авіації;

реактивних систем залпового вогню "Буратіно";

артилерії;

танків;

стрілецької зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Мовиться про порушення законів і звичаїв війни.

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