У багатьох областях України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

1 червня 2022 , 15:55
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У багатьох областях України станом на 15:58 1 червня лунає повітряна тривога. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом заборонено, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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Станом на 1 червня про небезпеку повідомляють жителям таких областей:

  • Київської;
  • Чернігівської;
  • Черкаської;
  • Кіровоградської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Полтавської;
  • Харківської;
  • Сумської;
  • Луганської.

Ворог випустив 6 ракет по Сумщині

Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – повідомив, що близько 13:30 російські окупанти здійснили ракетний удар з літака по території Шалигінської громади. За попередніми даними, ворог випустив 6 ракет

Живицький повідомив, що дані про жертв та руйнування уточнюються.

Близько 13:30 ворог здійснив ракетний удар з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет,
– заявив очільник ОВА.

Зауважте! Попередня масова повітряна тривога в Україні лунала близько 13:40. Згодом ЗМІ повідомили про вибух в Одесі. Наразі офіційного підтвердження або спростування цієї інформації не було.

У Миколаєві був артилерійський обстріл

Про артилерійський обстріл у Миколаєві близько 14:45 повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав людей бути максимально обережними та не перебувати біля вікон. 

Близько 16:03 Сєнкевич оголосив про відбій загрози артобстрілу. 

На Донеччині Росія завдала 15 ударів

Нацполіція повідомила, що упродовж доби 31 травня російські загарбники 15 разів вдарили по Донеччині. В епіцентрі вогню опинилися 10 населених пунктів. Мовиться про Авдіївку, Слов'янськ, Неліпівку, Ярове, Очеретине, Райгородок, Семенівку, Кам'янку, Ласточкине та Романівку.

За даними правоохоронців, є загиблі. Ворог пошкодив 17 цивільних об'єктів. Серед них:

  • житлові будинки;
  • господарські споруди;
  • дитячий садок;
  • кафе;
  • адмінбудівля.

У поліції розповіли, що ворог гатив з:

  • авіації;
  • реактивних систем залпового вогню "Буратіно";
  • артилерії;
  • танків;
  • стрілецької зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Мовиться про порушення законів і звичаїв війни.

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Автор: Мар'яна Бекало