У багатьох областях України повітряна тривога – вирушайте в укриття

У багатьох областях України пролунала повітряна тривога. Негайно вирушайте до укриття, адже це може врятувати вам життя.

Спокій зранку 20 травня перервали сирени. Вони пролунали на Півночі, Заході, а також у Центрі України. Не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу та негайно ж вирушайте до укриттів, адже це може врятувати вам життя.

Читайте також Нові докази звірств росіян і вдале форсування річки ЗСУ: основне за 86 день війни

В яких областях лунають повітряні тривоги

Чернігівська

Київська

Черкаська

Кіровоградська

Вінницька

Житомирська

Рівненська

Хмельницька

Тернопільська

Івано-Франківська

Львівська

Волинська

Зауважимо, що близько 7 ранку сирена пролунала на Київщині та Чернігівщині. Але тривала вона приблизно 20 хвилин і після цього не з'явилося жодних повідомлень про можливі атаки.

Щось подібне було з повітряною тривогою у Львові. Напередодні о 23:06 вона пролунала, а вже о 23:29 дали відбій.

Залишайтеся в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій повітряної тривоги. Якщо ж ви не можете вирушити до укриття, то сховайтеся якомога далі від вікон.

Якщо ж сирена спрацювала, але не було жодних "прильотів", то це не означає, що наступного разу обійдеться без них. Російські військові надзвичайно підступні та небезпечні. Тож слід реагувати на абсолютно кожен сигнал про повітряну тривогу.

Росіяни продовжують обстрілювати Україну

Ніч проти 19 травня була неспокійною на Дніпропетровщині. По ній російські військові гатили як з "Градів", так і з "Ураганів". Внаслідок ворожих атак поруйновані та пошкоджені будинки. Також відомо, що село Велика Костромка взагалі залишилося без світла та газу.

Атакували окупанти також Криворізький район вночі 19 травня. Як зазначив глава ОВА Олександр Вілкул, загарбники перебили газопровід, а також пошкодили 10 житлових будинків.

Увечері 18 травня у Львові пролунала повітряна тривога. Пізніше глава ОВА Максим Козицький підкреслив, що сирену увімкнули не просто так. З його слів, існувала загроза нальоту стратегічної авіації Росії.

А от речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що ймовірність ракетних ударів по області все ще залишається дуже високою. Він також додав, що по регіону окупанти б'ють як з акваторії Чорного моря, так і з території тимчасово окупованого Криму.

Варте уваги – оперативне зведення від Генштабу ЗСУ станом на 20 травня: дивіться відео