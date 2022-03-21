Від Львова до Києва оголосили повітряну тривогу

21 березня 2022 , 01:41
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У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени у Хмельницькому, Львові, Києві, Волині, Рівному, Тернополі.

Всіх людей закликали негайно перейти в укриття. Про тривогу почали повідомляти орієнтовно о 01:37 21 березня. 

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У низці областей повітряна тривога

Увага! Повітряна тривога! Всім в укриття,
– повідомила місцева влада. 

Зокрема сирени лунають у:

  • Києві та області;
  • Львові та області;
  • Тернополі та області;
  • Рівному та області;
  • Лубнах;
  • Хмельницькому та області;
  • Луцьку та області;
  • Івано-Франківську та області.

Людей просять перебувати в укритті до оголошення відбою повітряної тривоги. Адже можлива атака Росії. 

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська