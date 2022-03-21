Від Львова до Києва оголосили повітряну тривогу
21 березня 2022 , 01:41Читать новость на русском
У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени у Хмельницькому, Львові, Києві, Волині, Рівному, Тернополі.
Всіх людей закликали негайно перейти в укриття. Про тривогу почали повідомляти орієнтовно о 01:37 21 березня.
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У низці областей повітряна тривога
Увага! Повітряна тривога! Всім в укриття,
– повідомила місцева влада.
Зокрема сирени лунають у:
- Києві та області;
- Львові та області;
- Тернополі та області;
- Рівному та області;
- Лубнах;
- Хмельницькому та області;
- Луцьку та області;
- Івано-Франківську та області.
Людей просять перебувати в укритті до оголошення відбою повітряної тривоги. Адже можлива атака Росії.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео