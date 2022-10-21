Масштабна тривога лунала майже по всій Україні: у Харкові та Запоріжжі – вибухи

Повітряну тривогу оголосили вранці 21 жовтня у багатьох областях України. Людей просили прямувати в укриття, а в Харкові та Запоріжжі лунали вибухи.

Так, сирени почали лунати близько 07:45. У телеграм-каналах повідомляли про активність ворожої авіації. Попереджали про ймовірність запуску ракет. Однак після 08:20 у регіонах "пішли" відбої.

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Щоправда, о 08:30 повторну повітряну тривогу оголосили у кількох областях. Зокрема, у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій. Через пів години повідомили про остаточний відбій.

У Харкові – "прильоти"

Після 08:00 повідомили про вибухи у Харкові. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по обласному центру. Він закликав харків'ян залишатись в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов теж повідомив про серію вибухів у Харкові. У телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" додали, що повідомляють про запуски 4 ракет з Бєлгорода в напрямку Харківщини.

Згодом Терехов розповів про "прильоти" по одному з підприємств Харкова. Попередньо, влучили у адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування. Синєгубов додав, що поранення зазнали 5 людей.

У Запоріжжі – вибухи

В жодному разі не можна розголошувати місце "прильотів" до оприлюднення офіційної інформації. Також не слід публікувати в мережі фото й відео вибухів.

Близько 08:35 повідомили про звуки потужного вибуху у Запоріжжі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей терміново йти до найближчих до вас укриттів та перебувати там.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що ворог атакує ракетами Запоріжжя. Чиновник попередив, що внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. До них не можна підходити близько, чіпати чи фотографувати.

Де оголосили тривогу

Київ та Київська область,

Чернігівська,

Черкаська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Луганська,

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська,

Вінницька,

Одеська області.

Попередні удари росіян та атака дронів

3а добу 20 жовтня росіяни завдали 3 ракетних та 20 авіаційних ударів. Також здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, били у районах Тернів, Бахмута, Вугледару і Комишувахи Донецької області.

Крім цього, ворог вчергове завдав масованого удару з використанням іранських ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України. З 20 безпілотників 15 збили.

Нагадаємо, вибухи у Харкові минулого разу чули 18 жовтня – під час масованої атаки по Україні. Терехов повідомляв, що за 5 хвилин було дві серії вибухів. За його інформацією, під ударом був район одного із промислових підприємств міста.

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