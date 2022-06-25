У багатьох областях знову повітряна тривога: у Миколаєві прогриміли вибухи

Вранці 25 червня у багатьох областяхУкраїни знову пролунали сирени, що попередили про повітряну небезпеку. Вибухи чули у Миколаєві.

Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Міський голова закликав місцевих жителів не покидати укриттів.

Актуально Росіяни обстріляли селище Десна, на Житомирщині ОВА також застерегла про вибухи

Сирени прозвучали майже по всій Україні

Тривогу на Миколаївщині оголосили близько 06:15. Про повітряну небезпеку також попередили жителів усіх східних, центральних, північних, південних та кількох західних областей. Виняток – Херсонська область, яка перебуває під тимчасовою окупацією, отож інформації про неї немає.

Тривога була кілька разів за ніч

Ніч на 25 червня була дуже неспокійною для українців: про масову повітряну небезпеку попереджали кілька разів. З'являлись повідомлення про вибухи на Харківщині, Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

Підтвердили вибухи у селищі Десна

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що знову вороги обстріляли селище Десна. Це сталось близько 4:00 ранку. Також про вибухи в області повідомили і в Житомирській ОВА – майже водночас і з Чаусом. На Житомирщині була ціла серія вибухів.

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Обстріли Півдня – ознаки агонії ворога

Зазначимо, раніше в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що масовані обстріли південної частини України свідчать про те, що ворог перебуває в агонії. На цьому напрямку росіяни проводять лише оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Ракетами окупанти переважно цілять в цивільні об'єкти.

Яка ситуація в Миколаєві: останні новини

24 червня росіяни хотіли обстріляти Миколаїв з "Точки-У", проте промахнулись і поцілили у вбиральню. Метою насправді була телевежа.

Під вогнем ворога опинились Первомайська громада. Тут одна людина загинула та ще 4 отримали поранення.

Свої удари армія загарбника завдає переважно з тимчасово окупованої Херсонщини.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав миколаївців виїхати з міста через постійні обстріли. Голова ОВА Віталій Кім уточнив інформацію. Він зазначив, що евакуація є добровільною, змушувати людей виїжджати ніхто не буде.

23 червня ракети по обласному центру Росія випустила з підводного човна. За інформацією джерел загорівся термінал з зерном.

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