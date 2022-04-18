У багатьох регіонах України лунають сирени: люди мають перейти в укриття
18 квітня 2022 , 04:57Читать новость на русском
У багатьох регіонах України лунають сирени. Через загрозу ракетного удару людям слід негайно перейти в укриття.
Місцева влада почала повідомляти про тривоги орієнтовно о 4:40 18 квітня. Зокрема людям варто перебувати в укриттях до відбою.
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Тривоги у всіх областях, крім західних
Повітряна тривога через загрозу атаки Росії існує на:
- Одещині;
- Полтавщині;
- Кіровоградщині;
- Миколаївщині;
- Черкащині;
- Чернігівщині;
- Сумщині;
- Харківщині;
- Луганщині;
- Донеччині;
- Запоріжчині.
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