У багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу
23 червня 2022 , 17:47Читать новость на русском
У багатьох регіонах України станом на 17:49 23 червня оголосили про повітряну тривогу. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя, інформує 24 канал.
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Також українцям нагадують, що необхідно довіряти лише інформації з офіційних джерел.