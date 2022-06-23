У багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу

У багатьох регіонах України станом на 17:49 23 червня оголосили про повітряну тривогу. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя, інформує 24 канал.

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Також українцям нагадують, що необхідно довіряти лише інформації з офіційних джерел.