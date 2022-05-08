У багатьох регіонах України повітряна тривога: пройдіть в укриття

8 травня 2022 , 07:43
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Джерело:

єМапа

У багатьх областях України оголосили повітряну тривогу. Не варто нехтувати безпекою, треба пройти в укриття.

Ворог не полишає надій захопити всю Україну, тому цинічно обстрілює майже всі регіони. Особливо не слід ігнорувати повітряну тривогу 8 – 9 травня. 

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В яких регіонах повітряна небезпека

Онлайн-мапа показує, що повітряної небезпеки поки немає лише в трьох регіонах України. При цьому, її оголосили в таких областях:

  • Закарпатська;
  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Чернігівська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська.

Алгоритм дій при повітряній тривозі

Тривожний рюкзак, поки йде війна, розпоковувати не варто. Біля дверей на виході його слід тримати напоготові з документами, грошима. Також можна покласти речі першої необхідності, пляшку води та їжу тривалого терміну зберігання.

Перед виходом, потрібно вимкнути в будинку чи квартирі всі можливі комунікації: світло, газ, воду та інше. Варто взяти з собою домашніх улюбленців.

Також дорогою слід зайти до старих або немічних сусідів, якщо такі є і якщо їм важко спускатись в укриття. Їм слід допомогти при можливості.

В укритті треба сидіти до тих пір, поки не лунатиме наступний сигнал оповіщення. Він означає, що повітряна небезпека минула. Тому можна виходити з укриття. 

Останні новини про обстріли

  • Російські окупанти завдали авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що є загиблі. Російські окупанти знищити під час цього удару місцеву школу. Попередньо там загинуло 60 людей.
  • Одеса 7 травня потерпіла прицільні обстріли ворога. Ракетний вогонь випускали російські загарбники по мирному місту. На жаль, 6 снарядів, які ворог випустив по місту, досягнули своїх цілей. 
  • Атакують ракетами й Миколаївську область. Регіон часто потрапляє під обстріл. Але в ніч на 8 травня під час чергового запуску, в ціль російські окупанти не влучили. Вибухи,я кі могли чути мешканці – це було робота нашої протиповітряної оборони. 

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Автор: Оксана Княжик