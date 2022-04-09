У багатьох регіонах України – повітряна тривога

Ввечері 9 квітня у багатьох областях України лунають сирени. Крім того, повітряна тривога і в Києві.

Про загрозу оголосили близько 21:25.

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Де лунають сирени

Житомирщина,

Вінниччина,

Київ,

Київщина,

Черкащина,

Полтавщина,

Кіровоградщина,

Дніпропетровщина,

Запоріжжя,

Луганщина,

Тернопільщина,

Івано-Франківщина,

Одещина,

Миколаївщина.

Також тривога була й на Рівненщині, Волині та Хмельниччині, але вже оголосили відбій.

Як діяти

Коли лунають сирени, слід негайно спуститись в укриття. Там потрібно перебувати до сигналу про відбій. Про нього оголосять на офіційних ресурсах або ж можна дочекатись, коли знову пролунає сирена.

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