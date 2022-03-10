"Багатьом країнам вигідне припинення війни в Україні": радник глави МВС назвав причину
Припинення війни в Україні вигідне іншим країнам. Можлива продовольча криза спонукає багатьох гравців світу змушувати Росію до переговорного процесу.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Якщо в Україні до 1 квітня не почнеться посівна кампанія, то є велика ймовірність певного дефіциту зернових у світі, який буде відчутним вже у вересні.
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За словами Денисенка, першочергово від цього страждатиме Китай, Індія та Далекий Схід.
Україна у цьому випадку не є якимось серйозним гравцем, але без неї неможливо розв'язати питання нафти та продовольчої безпеки світу у 2022 – 2023 роках.
Тому дуже багатьом країнам вигідне припинення цього конфлікту на якихось умовах,
– додав Денисенко.
Денисенко розповів, чому іншим країнам вигідне припинення війни: дивіться відео
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