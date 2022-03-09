Спалена дотла багатоповерхівка: наслідки звірячого обстрілу Харкова на одному фото

Російські загарбники нещадно бомблять Харків. Найбільше від цинічних обстрілів окупантів потерпає мікрорайон Салтівка.

Прикметно, що Салтівка – найбільший житловий масив не лише в Харкові, а й в Україні. Проте зараз велика частина мікрорайону розбомблена окупантами.

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Схоже, що багатоповерхівки, де живуть мирні мешканці, для рашистів є тими самими "військовими об'єктами". Саме їх нещадно обстрілюють загарбники.

Від звірств окупантів страждають звичайні харків'яни. На фото – результат потужного удару по житлових будинках у районі Північної Салтівки. Раніше тут жили люди, зараз тут руїни...

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