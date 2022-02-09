У багатоповерхівці Абу-Дабі прогримів потужний вибух: відео інциденту
9 лютого 2022 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Express
У столиці ОАЕ 8 лютого прогримів потужний вибух. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Місцеві мешканці подумали, що у будівлю влучила ракета
Трагедія трапилася у багатоповерхівці на вулиці Хамдан у центрі Абу-Дабі. За даними ЗМІ, згодом в місті пролунав ще один вибух.
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Потужний вибух спровокував сильну пожежу. Місцеві мешканці навіть подумали, що у будівлю випустили ракету. Однак управління цивільної оборони Абу-Дабі заявило, що інцидент трапився через вибух газового балона.
У відомстві запевнили, що ніхто не постраждав, а пожежу взяли під контроль.
Дивіться відео сильного вибуху в Абу-Дабі:
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