Багаторічний соратник Медведчука Михайло Погребинський залишив Україну, – ЗМІ

Проросійські "бізнесмени" масово втікають з України. Соратник Медведчука Михайло Погребинський вирішив підтримати цей "флешмоб".

Поки Медведчук переховується від правоохоронців, його багаторічний соратник Михайло Погребинський вирішив не чекати, поки справедливість дійде й до нього. Він вирішив втекти з України.

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Втеча Погребинського

Друг Медведчука після обшуків, які були проведені 26 березня, виїхав з України. Його помітили в аеропорту Будапешта. Погребинський у розмові з сестрою обмовився, що прямує до Гамбурга.

Погребинський – проросійський політолог, який був частиною політичної кар'єри Медведчука в Україні. За інофрмацією ЗМІ, він також вивчав настрої українців з певних питань та передавав дані у Москву, щоб ті будували плани щодо України.

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